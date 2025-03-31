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Боб Арум: Джервонте Дэвису пора начать серьёзно относиться к боксу

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Промоутер вспомнил бой с Роучем

Боб Арум: Джервонте Дэвису пора начать серьёзно относиться к боксу

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, состоявшемся 2 марта в США.

Напомним, в девятом раунде Дэвис встал на колено, однако рефери не засчитал нокдаун. Поединок завершился вничью.

"Роуч победил. Это был близкий поединок. Я считаю, что Дэвису пора начать серьёзно относиться к боксу. Дело не только в медийности. Он смотрелся посредственно. Не знаю, способен ли он измениться. Я бы хотел, чтобы он выглядел хорошо, поскольку его упоминали как возможного соперника для бойцов, которых я продвигаю", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Sean Zittel.

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