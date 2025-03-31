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Без Усика. Тедди Атлас составил топ-10 лучших боксеров супертяжелого веса

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Кличко также нету в списке

Без Усика. Тедди Атлас составил топ-10 лучших боксеров супертяжелого веса

Фото: isport.ua

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Американский тренер Тедди Атлас назвал список из десяти лучших боксеров супертяжелого веса всех времен.

Лидером в этом рейтинге является бывший американский боксер Джо Луис (66-4, 52 KO). Стоит отметить, что украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) не попал в десятку лучших.

Рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса

1. Джо Луис (66-4, 52 KO)

2. Мохаммед Али (56-5, 37 КО)

3. Джек Джонсон (53-11-8, 33 КО)

4. Роки Марчиано (49-0, 43 KO)

5. Джордж Форман (76-5, 68 КО)

6. Санни Листон (50-4, 39 КО)

7. Джин Танни (65-1-1, 48 КО)

8. Джек Демпси (53-6-8, 43 KO)

9. Ларри Холмс (69-9, 44 KO)

10. Леннокс Льюис (41-2-1, 32 KO)

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Источник:
THE FIGHT with Teddy Atlas
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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