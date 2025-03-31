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Райан Гарсия: Если я проиграю Роландо Ромеро, то сяду в тюрьму

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Боксер высказался о будущем бое

Райан Гарсия: Если я проиграю Роландо Ромеро, то сяду в тюрьму

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что в случае если проиграет соотечественнику Роландо Ромеру в поединке за титул регулярный титул WBA в полусреднем весе, то сядет в тюрьму в камеру к музыкальному продюсеру Шону Комбсу, который больше известен как Пи Дидди.

"Если я проиграю Роландо Ромеро, то сяду в тюрьму к Пи Дидди", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шон Комбс был арестован 17 сентября 2024 года в Нью-Йорке — ему были предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, в сексуализированном насилии и рэкете.

Бой между Гарсией и Ромеро состоится 2 мая в Нью-Йорке и станет главным событием вечера.

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Райан Гарсия
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