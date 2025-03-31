Райан Гарсия: Если я проиграю Роландо Ромеро, то сяду в тюрьму

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что в случае если проиграет соотечественнику Роландо Ромеру в поединке за титул регулярный титул WBA в полусреднем весе, то сядет в тюрьму в камеру к музыкальному продюсеру Шону Комбсу, который больше известен как Пи Дидди.

"Если я проиграю Роландо Ромеро, то сяду в тюрьму к Пи Дидди", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шон Комбс был арестован 17 сентября 2024 года в Нью-Йорке — ему были предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, в сексуализированном насилии и рэкете.

Бой между Гарсией и Ромеро состоится 2 мая в Нью-Йорке и станет главным событием вечера.