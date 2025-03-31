Бывший чемпион Нигерии умер в 40 лет, потеряв сознание во время боя

Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер в 40 лет, потеряв сознание во время поединка в Аккре (Гана) 29 марта.

Бывший чемпион Нигерии и Западной Африки, проводил бой против Джона Мбанугу и потерял сознание в концовке третьего раунда. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу, где через полчаса врача констатировали смерть спортсмена.

Это был его 24-й профессиональный бой в карьере. Всего он одержал 13 побед и потерпел восемь поражений, еще два боя завершил вничью.