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Бывший чемпион Нигерии умер в 40 лет, потеряв сознание во время боя
Боксера сразу же госпитализировали, но врачи ничего не сумели сделать
Фото: africatopsports.com
Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер в 40 лет, потеряв сознание во время поединка в Аккре (Гана) 29 марта.
Бывший чемпион Нигерии и Западной Африки, проводил бой против Джона Мбанугу и потерял сознание в концовке третьего раунда. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу, где через полчаса врача констатировали смерть спортсмена.
Это был его 24-й профессиональный бой в карьере. Всего он одержал 13 побед и потерпел восемь поражений, еще два боя завершил вничью.
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