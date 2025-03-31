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Кроуфорд: Я могу завершить карьеру прямо сейчас и войти в Зал славы
Но так ли это
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд считает, что прямо сейчас он может претендовать на включение в Международный Зал боксёрской славы.
"Я могу завершить карьеру прямо сейчас и войти в Зал славы. А Эррол Спенс-младший не может. Всё, чего я достиг, он всё ещё пытается достичь", — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.
Напомним, бой между Кроуфордом и Спенсом-младшим за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе состоялся 29 июля 2023 года. Поединок завершился победой Теренса техническим нокаутом в девятом раунде. Для Эррола это поражение стало первым на профессиональном ринге.
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