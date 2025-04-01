Арум дал прогноз на потенциальный поединок Кроуфорд-Альварес

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум дал свой прогноз на возможный поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Мне нравится Кроуфорд в этом бою. Я думаю, что он более талантлив, более атлетичен, сильнее в боксе, и я просто считаю, что он выиграет этот бой.

Как только это было объявлено, я сразу подумал, что Кроуфорд восторжествует. Я сказал ему: "Это отличный бой для тебя. Ты выиграешь его".

Кроуфорд обладает редкой способностью быть амбидекстром и переключаться с левшей на праворукого в процессе боя. Это сбивает с толку Канело. Как и большинство бойцов, он не встречался с таким типом соперников. Я думаю, именно это сделало его сражение со Спенсом таким легким. Он был совершенно озадачен" – сказал Арум.