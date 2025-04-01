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Хирн дал прогноз на поединок Дюбуа-Чисора

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Хирн дал прогноз на поединок Дюбуа-Чисора

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский промоутер Эдди Хирн дал свой прогноз на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2; 21 КО) и претендентом на титул Дереком Чисорой (36-13; 23 КО).

"Чисора дважды сражался за титул чемпиона мира, не правда ли? Даниэль Дюбуа – это плохое сражение для него. Это не тот поединок, который я хочу увидеть, но это карьера Чисоры. Если Дерек его заслужил, и ему назначили это сражение, это не его вина.

Просто дело в стиле. В карьере Чисоры есть определенные стили, которые подходят ему хорошо и подходят плохо. Дюбуа – один из плохих стилей для него. Но Чисора – легенда" – сказал Хирн.

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Источник:
secondsout.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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