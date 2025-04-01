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Уайлдер: У нас по-прежнему есть задача стать абсолютным чемпионом
Очень смешно
DAZN
Американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал, что не отказался от цели стать абсолютным чемпионом мира и назвал причины своих неудач в последних поединках.
"У нас по-прежнему есть задача стать абсолютным чемпионом. Я давно должен был добиться всего этого, если бы у меня были такие возможности, как у других. Я занимался лечением своего плеча. Все, кто сталкивался с травмами плеча, знают, что это один из самых продолжительных процессов, когда речь идет об операции на теле.
У меня дважды были травмы плеча. В последние пять лет я по 24 часа в сутки имел дело с болью. Но сейчас у меня ничего не болит" – сказал Уайлдер.
Напомним, что ранее Хирн
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