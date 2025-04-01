Флойд Мейвезер назвал свои лучшие победы в карьере

48-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (вторая полулёгкая, лёгкая, первая полусредняя, полусредняя и средняя) американец Флойд Мейвезер-младший назвал семь своих самых значимых побед в карьере.

"Когда я вспоминаю свою карьеру, то вижу несколько побед, которые стоят особняком. К примеру, бой с Диего Корралесом. Когда у меня появился шанс встретиться с ним, он был непобеждённым убийцей. Этот бой был значимым для меня, поскольку в то время у меня был контракт с HBO и они хотели, чтобы я подписал новый контракт с ними на шесть боёв. Я высказал негативное мнение об этой сделке, чем они были недовольны.

Итак, они сказали, что собираются расторгнуть сделку, и тот, кто выиграет бой между мной и Диего Корралесом, получит контракт с HBO. В итоге мы подрались. Диего оказался отличным бойцом, сильный панчер. На тот момент у нас обоих было несколько нокаутов, и мы были равными соперниками. Однако в тот вечер я был сильнее, и та ночь стала великой для фанатов бокса по всему миру. Чувствую, что это был один из самых ярких моментов в моей карьере.

Когда я вспоминаю Артуро Гатти, то сразу прихожу к мысли, что этот парень заставил меня перейти черту и драться на своей территории. Он сделал меня игроком «Б", а сам выступал на позиции игрока «А". Однако тогда ничто не могло меня остановить. Так что для меня это был важный момент — поехать туда, одержать победу на его территории и побить его за титул на глазах у его болельщиков. Пусть Артуро покоится с миром, а также пусть Диего Корралес покоится с миром, потому что обоих этих бойцов больше нет с нами, но мы всегда будем любить их.

Также упомяну бой с Оскаром де ла Хойей. Тогда удалось установить рекорд по стоимости платных трансляций.

Рики Хаттон был ещё одним непобеждённым парнем, который пришёл, чтобы показать свои навыки в бою со мной. И снова я оказался сильнее, а он вошёл в число моих самых жёстких соперников.

Бой с Канело. Нам удалось провести напряжённый поединок и побить очередные рекорды.

В поединке со мной Конор Макгрегор был хорош, поскольку мы изменили стереотипы и показали противостояние ММА с боксом. Это открыло широкие возможности для блогеров и всех остальных приобщиться к боксу.

И я не учёл главного боя, который был с Мэнни Пакьяо", — приводит слова Мейвезера портал Give me Sport.