Усик готов отдать все свои титулы ради мира в Украине

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался о чемпионском поясе, который президент Украины Владимир Зеленский привез Дональду Трампу, и заслуживает ли его американский лидер.

"Знаете, вопрос не в том, заслуживает ли он его. Если бы это могло привести к миру в нашей стране, я был бы готов отдать все свои пояса", - сказал Усик.

Напомним, что Зеленский привез пояс WBC Усика на встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне.