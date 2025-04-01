Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик готов отдать все свои титулы ради мира в Украине
Украинский чемпион прокомментировал передачу своего титула Трампу
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался о чемпионском поясе, который президент Украины Владимир Зеленский привез Дональду Трампу, и заслуживает ли его американский лидер.
"Знаете, вопрос не в том, заслуживает ли он его. Если бы это могло привести к миру в нашей стране, я был бы готов отдать все свои пояса", - сказал Усик.
Напомним, что Зеленский привез пояс WBC Усика на встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:washingtonpost
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Маркевич спрогнозировал тройку призеров УПЛ. На каком месте Шахтер?
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Черноморец победил в контрольном матче
- Чисора отреагировал на решение IBF по бою против Дюбуа
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000