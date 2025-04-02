Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроуфорд: Я был фанатом Канело на протяжении многих лет
Интересное признание
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) рассказал, как относится к своему возможному сопернику, чемпиону мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO Саулю Альваресу (62-2-2, 39 KO).
"Я был фанатом Канело на протяжении многих лет. Я смотрю на все его бои, как на большие. Без одного не было бы другого. Каждый бой является определяющим, чтобы вывести тебя на следующий уровень. Каждый чемпион – это вызов. Я не собираюсь отвергать ни одного бойца, с которым он когда-либо сражался, потому что все они поставили его на ту позицию, на которой он находится сейчас – лицо бокса.
Я четко сосредоточен на одном человеке, и это Канело – и только Канело. Просто тренируюсь. Настраиваю свое тело, привыкаю к весу, размерам, становлюсь сильнее. Вижу победу Теренса Кроуфорда. Вперед, парень. Я самый лучший" – сказал Теренс.
Популярное сейчас
- Еще один между ног плюс ошибка на выходе. Лунин пропустил еще три гола от Сосьедада. ВИДЕО
- Известна оценка игры Бущана в Кубке Саудовской Аравии против Аль-Иттихада
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Уайлдер: Измена – это хуже, чем разбитое сердце
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы