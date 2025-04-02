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Кроуфорд: Я был фанатом Канело на протяжении многих лет

Бокс

Интересное признание

Кроуфорд: Я был фанатом Канело на протяжении многих лет

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) рассказал, как относится к своему возможному сопернику, чемпиону мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO Саулю Альваресу (62-2-2, 39 KO).

"Я был фанатом Канело на протяжении многих лет. Я смотрю на все его бои, как на большие. Без одного не было бы другого. Каждый бой является определяющим, чтобы вывести тебя на следующий уровень. Каждый чемпион – это вызов. Я не собираюсь отвергать ни одного бойца, с которым он когда-либо сражался, потому что все они поставили его на ту позицию, на которой он находится сейчас – лицо бокса.

Я четко сосредоточен на одном человеке, и это Канело – и только Канело. Просто тренируюсь. Настраиваю свое тело, привыкаю к ​​весу, размерам, становлюсь сильнее. Вижу победу Теренса Кроуфорда. Вперед, парень. Я самый лучший" – сказал Теренс.

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Источник:
ringmagazine.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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