Кроуфорд: Я был фанатом Канело на протяжении многих лет

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) рассказал, как относится к своему возможному сопернику, чемпиону мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO Саулю Альваресу (62-2-2, 39 KO).

"Я был фанатом Канело на протяжении многих лет. Я смотрю на все его бои, как на большие. Без одного не было бы другого. Каждый бой является определяющим, чтобы вывести тебя на следующий уровень. Каждый чемпион – это вызов. Я не собираюсь отвергать ни одного бойца, с которым он когда-либо сражался, потому что все они поставили его на ту позицию, на которой он находится сейчас – лицо бокса.

Я четко сосредоточен на одном человеке, и это Канело – и только Канело. Просто тренируюсь. Настраиваю свое тело, привыкаю к ​​весу, размерам, становлюсь сильнее. Вижу победу Теренса Кроуфорда. Вперед, парень. Я самый лучший" – сказал Теренс.