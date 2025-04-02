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Уайлдер намерен провести поединок против Нганну
Денег это не даст
фото - boxingscene.com
Американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал о планах провести бой против экс-чемпиона UFC Френциса Нганну. Его слова цитирует Bloody Elbow:
"Я и Фрэнсис, это сражение все еще выплывает. Не так давно он упоминался дважды. Мы просто пытаемся выяснить, как мы хотим, чтобы это произошло между мной и Нганну. Мне это точно интересно, ему тоже. Я думаю, это только вопрос времени.
Похоже, что это будет сделано, но это все детали и прочее. Я с нетерпением жду этого, поэтому следите за обновлениями" – сказал Уайлдер.
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