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Уайлдер намерен провести поединок против Нганну

Бокс
Обновлено

Денег это не даст

Уайлдер намерен провести поединок против Нганну

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал о планах провести бой против экс-чемпиона UFC Френциса Нганну. Его слова цитирует Bloody Elbow:

"Я и Фрэнсис, это сражение все еще выплывает. Не так давно он упоминался дважды. Мы просто пытаемся выяснить, как мы хотим, чтобы это произошло между мной и Нганну. Мне это точно интересно, ему тоже. Я думаю, это только вопрос времени.

Похоже, что это будет сделано, но это все детали и прочее. Я с нетерпением жду этого, поэтому следите за обновлениями" – сказал Уайлдер.

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