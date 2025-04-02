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Промоутер Дюбуа – о бое против Усика: Этот поединок собрал бы аншлаг где угодно

Бокс
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Трудно не согласиться

Промоутер Дюбуа – о бое против Усика: Этот поединок собрал бы аншлаг где угодно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу возможного поединка его подопечного, чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) против украинского чемпиона Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Queensberry Promotions:

"Что касается объединения четырех поясов – я уже высказался и не собираюсь менять свое мнение. Сегодняшний Дюбуа против Усика – это было бы чудесное сражение. Очень интересное сражение. В прошлый раз в их поединке было много споров из-за ситуации с ударом ниже пояса и четырехминутной паузой.

Этот бой собрал бы аншлаг где угодно. Это большое сражение. И он не помешает Джо Паркеру получить свой шанс, ведь он является обязательным претендентом. В таком случае он сразится с победителем этого боя и уже за все четыре пояса, а не за один или три" – сказал Уоррен.

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