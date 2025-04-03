Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между хорватским тяжеловесом Филипом Хрговичем и британцем Джо Джойсом.

"Я думаю, Хргович может победить, у него хороший стиль. У него было время, чтобы перестроиться, так что я с нетерпением жду поединка. Интересно увидеть, пойдёт ли Джо прямо на него, чтобы терзать, как обычно? Очень хочу посмотреть, что из себя сейчас представляет Хргович. Слышал давеча интервью, в котором он сказал, что готов вернуться и настроен очень серьёзно, так что посмотрим", — приводит слова Дюбуа Boxing Scene.

Напомним, бой между Хрговичем и Джойсом состоится 5 апреля в Манчестере (Англия).