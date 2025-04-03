  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн дал прогноз на поединок Хргович-Джойс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн дал прогноз на поединок Хргович-Джойс

Бокс
Обновлено

В одни ворота

Хирн дал прогноз на поединок Хргович-Джойс

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между хорватским тяжеловесом Филиппом Хрговичем и британцем Джо Джойсом.

"У Джойса был очень близкий бой с Дереком Чисорой в его последнем поединке. Без нокдауна это было бы очень близкое сражение. Теперь Чисора – обязательный претендент на чемпионский титул. Джо всегда был медленным на ринге. Он никогда не выглядел невероятным, обученным бойцом. Но он был очень жестким.

Джойс умеет избивать, у него отличная держалка, но во время карьеры Джо его способность держать удар изменилась. Удары, поражавшие его в бою против Чисоры, никогда бы не поразили его раньше. Тысячи раундов тяжелых спаррингов стали проблемой. Если вы хотите прогноз, то в субботу его хорошо побьют за три-четыре раунда" – сказал Хирн.

Дюбуа сделал прогноз на бой Хргович - Джойс

По теме
yellow-arrow
Дюбуа сделал прогноз на бой Хргович - Джойс
yellow-arrow
Братья Кличко появились в боксерском симуляторе Undisputed
yellow-arrow
Промоутер Дюбуа – о бое против Усика: Этот поединок собрал бы аншлаг где угодно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
britishboxingnews.co.uk
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости