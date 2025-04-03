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Хирн дал прогноз на поединок Хргович-Джойс
В одни ворота
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Эдди Хирн дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между хорватским тяжеловесом Филиппом Хрговичем и британцем Джо Джойсом.
"У Джойса был очень близкий бой с Дереком Чисорой в его последнем поединке. Без нокдауна это было бы очень близкое сражение. Теперь Чисора – обязательный претендент на чемпионский титул. Джо всегда был медленным на ринге. Он никогда не выглядел невероятным, обученным бойцом. Но он был очень жестким.
Джойс умеет избивать, у него отличная держалка, но во время карьеры Джо его способность держать удар изменилась. Удары, поражавшие его в бою против Чисоры, никогда бы не поразили его раньше. Тысячи раундов тяжелых спаррингов стали проблемой. Если вы хотите прогноз, то в субботу его хорошо побьют за три-четыре раунда" – сказал Хирн.
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