Хирн дал прогноз на поединок Хргович-Джойс

Промоутер Эдди Хирн дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между хорватским тяжеловесом Филиппом Хрговичем и британцем Джо Джойсом.

"У Джойса был очень близкий бой с Дереком Чисорой в его последнем поединке. Без нокдауна это было бы очень близкое сражение. Теперь Чисора – обязательный претендент на чемпионский титул. Джо всегда был медленным на ринге. Он никогда не выглядел невероятным, обученным бойцом. Но он был очень жестким.

Джойс умеет избивать, у него отличная держалка, но во время карьеры Джо его способность держать удар изменилась. Удары, поражавшие его в бою против Чисоры, никогда бы не поразили его раньше. Тысячи раундов тяжелых спаррингов стали проблемой. Если вы хотите прогноз, то в субботу его хорошо побьют за три-четыре раунда" – сказал Хирн.