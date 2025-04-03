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Трехкратный олимпийский чемпион: Я не знаю, кто такой Усик

Бокс
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Трехкратный олимпийский чемпион: Я не знаю, кто такой Усик

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кубинский боксер, трехкратный чемпион Олимпийских игр Феликс Савон рассказал, что не знает, кто такой чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО).

"Иногда я смотрю бокс здесь, на Кубе, но не очень хорошо помню фамилию. Усик? Кто он такой, я его не знаю. Возможно, если бы я его увидел, то узнал бы" – сказал Савон.

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Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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