Трехкратный олимпийский чемпион: Я не знаю, кто такой Усик

Кубинский боксер, трехкратный чемпион Олимпийских игр Феликс Савон рассказал, что не знает, кто такой чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО).

"Иногда я смотрю бокс здесь, на Кубе, но не очень хорошо помню фамилию. Усик? Кто он такой, я его не знаю. Возможно, если бы я его увидел, то узнал бы" – сказал Савон.