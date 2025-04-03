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Уоррен и Хирн признались, какой поединок они мечтают организовать
Одинаковый ответ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британские промоутеры Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен рассказали, какой бой больше всего мечтают организовать.
Ведущий: Какой поединок между бойцами ваших промоушенов вы больше всего хотели провести, но так и не смогли?
Хирн: Ответ очевиден. Джошуа против Фьюри. Но кто знает, что будущее готовит нам?
Уоррен: Тот же ответ. Мы все хотим увидеть это сражение. Имею в виду и нас, и британских болельщиков. Они и сами желали его провести. Но по какой-то причине он так и не состоялся. Но в этом случае слишком поздно не бывает. Кто знает... Если Фьюри решит, что ему надоело стричь газон на заднем дворе... Тогда это сражение может еще произойти...
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