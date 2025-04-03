Уоррен и Хирн признались, какой поединок они мечтают организовать

Британские промоутеры Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен рассказали, какой бой больше всего мечтают организовать.

Ведущий : Какой поединок между бойцами ваших промоушенов вы больше всего хотели провести, но так и не смогли?

Хирн : Ответ очевиден. Джошуа против Фьюри. Но кто знает, что будущее готовит нам?

Уоррен : Тот же ответ. Мы все хотим увидеть это сражение. Имею в виду и нас, и британских болельщиков. Они и сами желали его провести. Но по какой-то причине он так и не состоялся. Но в этом случае слишком поздно не бывает. Кто знает... Если Фьюри решит, что ему надоело стричь газон на заднем дворе... Тогда это сражение может еще произойти...