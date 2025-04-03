  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уоррен и Хирн признались, какой поединок они мечтают организовать
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уоррен и Хирн признались, какой поединок они мечтают организовать

Бокс
Обновлено

Одинаковый ответ

Уоррен и Хирн признались, какой поединок они мечтают организовать

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Британские промоутеры Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен рассказали, какой бой больше всего мечтают организовать.

Ведущий: Какой поединок между бойцами ваших промоушенов вы больше всего хотели провести, но так и не смогли?

Хирн: Ответ очевиден. Джошуа против Фьюри. Но кто знает, что будущее готовит нам?

Уоррен: Тот же ответ. Мы все хотим увидеть это сражение. Имею в виду и нас, и британских болельщиков. Они и сами желали его провести. Но по какой-то причине он так и не состоялся. Но в этом случае слишком поздно не бывает. Кто знает... Если Фьюри решит, что ему надоело стричь газон на заднем дворе... Тогда это сражение может еще произойти...

Трехкратный олимпийский чемпион: Я не знаю, кто такой Усик

По теме
yellow-arrow
Трехкратный олимпийский чемпион: Я не знаю, кто такой Усик
yellow-arrow
Хирн дал прогноз на поединок Хргович-Джойс
yellow-arrow
Дюбуа сделал прогноз на бой Хргович - Джойс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости