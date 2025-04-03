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Владимир Кличко: Вторжение России в Украину должно подойти к концу. Фото

Бокс

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Владимир Кличко: Вторжение России в Украину должно подойти к концу. Фото

instagram.com/klitschko

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко в дни освобождения Киевщины от российских захватчиков вспомнил ужасные моменты оккупации. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Когда были освобождены окрестности украинской столицы, раскрывая строгую реальность варварского российского вторжения. Сцены бесчисленного количества гражданских тел в Буче, Гостомеле, Ирпене и других городах-спутниках Киева были совершенно ужасающими.

Невинные жизни были отобраны, оставлены на улицах, а российское телевидение распространяет свою ложь и уродуют правду. Мы не можем забыть память жертв изнасилований, пыток и резни, а также героев, продолжающих рисковать своей жизнью, защищая нашу страну и защищая наш европейский континент от империалистических амбиций путина.

Вторжение России в Украину должно подойти к концу!"

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