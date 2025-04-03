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Фьюри назвал имя следующего возможного соперника

Бокс

Неожиданный выбор

Фьюри назвал имя следующего возможного соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер супертяжелого веса Хьюи Фьюри (29-3, 16 КО) в эфире радиошоу Hawksbee & Baker рассказал, что может выйти в ринг с британцем Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО).

"GBM Sports организует событие на стадионе Пирса в июле, и Хьюи Фьюри примет в нем участие. Мы рассматриваем несколько кандидатов на роль соперника, все они являются известными боксерами.

Диллиан Уайт - один из главных претендентов, ведь мы считаем, что этот бой станет большим событием как для фанатов на арене, так и для зрителей по всему миру. В ближайшее время мы обнародуем больше деталей о нашем турнире", - сказал Асиф.

Напомним, что Уайт не смог провести бой с Джо Джойсом, который должен был пройти 5 апреля. Его заменил Филип Хргович.

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