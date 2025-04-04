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Хргович рассказал о плане на бой против Джойса

Бокс

Нас ждет битва

Хргович рассказал о плане на бой против Джойса

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский супертяж Филипп Хргович поделился своими ожиданиями от поединка против британца Джо Джойса. Его слова цитирует BoxingScene:

"Он медленный, как туман. Его следующее прозвище может быть Туман, Джо "Туман" Джойс.

Он очень медленный. Не знаю, как он собирается меня нокаутировать. Но посмотрим в субботу. Он хороший боксер, смелый человек, и я тоже. Это точно будет хорошее сражение.

У меня было всего несколько недель для подготовки, но я уже был в хорошей форме, поэтому и принял этот бой. Считаю, что это отличная возможность для меня, и эта победа, надеюсь, вернет меня на вершину. Жду победы в субботу, хочу нокаутировать его и снова подняться на вершину. Таков план.

Мотивация огромна, это точно. Как сказал Фрэнк Уоррен, проигравший окажется в очень сложном положении. Я не хочу проигрывать" – сказал Хргович.

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