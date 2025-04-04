Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джойс – о бое против Хрговича: Жду с нетерпением, чтобы нокаутировать его
Атмосфера очень жаркая
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Джо Джойс рассказал об ожиданиях от поединка против хорвата Филиппа Хрговича. Его слова цитирует DAZN:
"Результат будет таким же: я выиграю и снова вернусь на вершину спорта.
Я действительно рад быть здесь снова, атмосфера заряжена, и это будет отличная боксерская ночь. Я точно знаю, чего от него ждать, потому что раньше работал с Абелем Санчесом.
У него много боев за спиной, долго в спорте и провел много жестких поединков. Жду с нетерпением нокаутировать его в субботу вечером" – сказал Джо.
Популярное сейчас
- Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля
- В Арсенале определились с ценой на Зинченко, – Esto es Atleti
- "Нужно, чтобы он несколько матчей провел в УПЛ и я приглашу его в сборную": Дулуб нашел для Динамо опорника
- Усик готов отдать все свои титулы ради мира в Украине
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей