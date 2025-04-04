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Джойс – о бое против Хрговича: Жду с нетерпением, чтобы нокаутировать его

Бокс
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Атмосфера очень жаркая

Джойс – о бое против Хрговича: Жду с нетерпением, чтобы нокаутировать его

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Джо Джойс рассказал об ожиданиях от поединка против хорвата Филиппа Хрговича. Его слова цитирует DAZN:

"Результат будет таким же: я выиграю и снова вернусь на вершину спорта.

Я действительно рад быть здесь снова, атмосфера заряжена, и это будет отличная боксерская ночь. Я точно знаю, чего от него ждать, потому что раньше работал с Абелем Санчесом.

У него много боев за спиной, долго в спорте и провел много жестких поединков. Жду с нетерпением нокаутировать его в субботу вечером" – сказал Джо.

Хргович рассказал о плане на бой против Джойса

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