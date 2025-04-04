Джойс – о бое против Хрговича: Жду с нетерпением, чтобы нокаутировать его

Британский супертяж Джо Джойс рассказал об ожиданиях от поединка против хорвата Филиппа Хрговича. Его слова цитирует DAZN:

"Результат будет таким же: я выиграю и снова вернусь на вершину спорта.

Я действительно рад быть здесь снова, атмосфера заряжена, и это будет отличная боксерская ночь. Я точно знаю, чего от него ждать, потому что раньше работал с Абелем Санчесом.

У него много боев за спиной, долго в спорте и провел много жестких поединков. Жду с нетерпением нокаутировать его в субботу вечером" – сказал Джо.