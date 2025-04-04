Дюбуа: Большое сражение в июле против Усика – это то, чего я хочу

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) заявил, что хочет выйти на бой против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в июле этого года. Его слова цитирует The Ring:

"Однозначно июль, большой бой в июле против Усика. Это то, что я хочу. Сейчас ведутся переговоры за кулисами, обе команды ходят туда-сюда. Я просто делаю свою работу как боец, остаюсь готовым. Когда мне позвонят и скажут кто следующий, я буду готов устроить настоящий ад.

Бой с Усиком на "Уэмбли" будет похож на бой с Эй Джеем, но гораздо больший, самый большой бой в мире. Это бой, который действительно волнует меня, и там тоже будет реванш. Бой с Александром за титул абсолютного чемпиона вошел бы в историю.

Я буду человеком, который остановит его, я вижу это. Я буду первым человеком, который его поразит. Новости о бое скоро появятся" – сказал Дюбуа.