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Филип Хргович и Джо Джойс прошли традиционную процедуру взвешивания

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Филип Хргович и Джо Джойс прошли традиционную процедуру взвешивания

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания, посвящённая вечеру бокса, который пройдёт там 5 апреля. В главном событии шоу сразятся два рейтинговых тяжеловеса, британец Джо Джойс и хорват Филип Хргович.

Результаты:

Джойс — 124,8 кг;

Хргович — 113,7 кг.

Напомним, что в последнем бою Хргович потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от Даниэля Дюбуа, а Джойс уступил единогласным решением судей Дереку Чисоре.

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