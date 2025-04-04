Филип Хргович и Джо Джойс прошли традиционную процедуру взвешивания

В Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания, посвящённая вечеру бокса, который пройдёт там 5 апреля. В главном событии шоу сразятся два рейтинговых тяжеловеса, британец Джо Джойс и хорват Филип Хргович.

Результаты:

Джойс — 124,8 кг;

Хргович — 113,7 кг.

Напомним, что в последнем бою Хргович потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от Даниэля Дюбуа, а Джойс уступил единогласным решением судей Дереку Чисоре.