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Филип Хргович и Джо Джойс прошли традиционную процедуру взвешивания
Бой аутсайдеров
Фото: Getty Images
В Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания, посвящённая вечеру бокса, который пройдёт там 5 апреля. В главном событии шоу сразятся два рейтинговых тяжеловеса, британец Джо Джойс и хорват Филип Хргович.
Результаты:
Джойс — 124,8 кг;
Хргович — 113,7 кг.
Напомним, что в последнем бою Хргович потерпел поражение техническим нокаутом в восьмом раунде от Даниэля Дюбуа, а Джойс уступил единогласным решением судей Дереку Чисоре.
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