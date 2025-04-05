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Известный украинский супертяж дал советы Усику относительно его карьеры

Бокс
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Разный уровень опыта

Известный украинский супертяж дал советы Усику относительно его карьеры

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий дал советы своему соотечественнику, чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО) относительно его дальнейшей карьеры. Слова боксера цитирует Sport-Express.

"Что ему делать дальше? Здравый смысл, конечно, подсказывает, что нужно уйти на вершине, как это делали великие боксеры, кем он и является. Понимаете, что бокс - он в крови, в сердце. Для такого спортсмена, как Усик, невозможно поставить точку и уйти.

Все зависит от того, какие цели преследует Саня. Вот и все. Он, в первую очередь, что-то доказывает не людям, а себе. При всех раскладах, какое бы он ни принял решение, я только пожелаю ему успеха" - сказал Игорь.

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