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Известный украинский супертяж дал советы Усику относительно его карьеры
Разный уровень опыта
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий дал советы своему соотечественнику, чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО) относительно его дальнейшей карьеры. Слова боксера цитирует Sport-Express.
"Что ему делать дальше? Здравый смысл, конечно, подсказывает, что нужно уйти на вершине, как это делали великие боксеры, кем он и является. Понимаете, что бокс - он в крови, в сердце. Для такого спортсмена, как Усик, невозможно поставить точку и уйти.
Все зависит от того, какие цели преследует Саня. Вот и все. Он, в первую очередь, что-то доказывает не людям, а себе. При всех раскладах, какое бы он ни принял решение, я только пожелаю ему успеха" - сказал Игорь.
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