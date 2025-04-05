Бывший спарринг-партнер Усика рассказал, сколько денег украинец ему заплатил

Конголезский супертяж Мартин Баколе рассказал, сколько денег украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) заплатил ему за общие спарринг-сессии. Его слова цитирует mbote.cd:

"Я достиг уровня, когда Александр Усик платил мне 25 тысяч фунтов стерлингов в неделю за работу спарринг-партнером" – сказал Баколе.

Известный украинский супертяж дал советы Усику по поводу его карьеры