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Бывший спарринг-партнер Усика рассказал, сколько денег украинец ему заплатил

Бокс
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Александр очень щедрый

Бывший спарринг-партнер Усика рассказал, сколько денег украинец ему заплатил

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Конголезский супертяж Мартин Баколе рассказал, сколько денег украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) заплатил ему за общие спарринг-сессии. Его слова цитирует mbote.cd:

"Я достиг уровня, когда Александр Усик платил мне 25 тысяч фунтов стерлингов в неделю за работу спарринг-партнером" – сказал Баколе.

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