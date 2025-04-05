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Бывший спарринг-партнер Усика рассказал, сколько денег украинец ему заплатил
Александр очень щедрый
Фото: Getty Images
Конголезский супертяж Мартин Баколе рассказал, сколько денег украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) заплатил ему за общие спарринг-сессии. Его слова цитирует mbote.cd:
"Я достиг уровня, когда Александр Усик платил мне 25 тысяч фунтов стерлингов в неделю за работу спарринг-партнером" – сказал Баколе.
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