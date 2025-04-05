Дюбуа показал свою текущую физическую форму. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Британец показал фанатам свою физическую форму во время работы в тренировочном зале. Соответствующий снимок Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что свой крайний поединок Дюбуа провел в сентябре прошлого года, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). На бой против Джозефа Паркера в феврале 2025 года Даниэль не вышел из-за проблем со здоровьем.