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Дюбуа показал свою текущую физическую форму. Фото

Бокс

Просто машина

Дюбуа показал свою текущую физическую форму. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Британец показал фанатам свою физическую форму во время работы в тренировочном зале. Соответствующий снимок Даниэль разместил на своей официальной странице в Instagram.

Дюбуа показал свою текущую физическую форму. Фото - изображение 1

Напомним, что свой крайний поединок Дюбуа провел в сентябре прошлого года, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). На бой против Джозефа Паркера в феврале 2025 года Даниэль не вышел из-за проблем со здоровьем.

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