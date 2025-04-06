  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хргович победил Джойса единогласным решением судей
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хргович победил Джойса единогласным решением судей

Бокс

Нокаута болельщики не дождались

Хргович победил Джойса единогласным решением судей

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский супертяж Филипп Хргович (18-1; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Манчестере (Великобритания). В поединке за титул WBO Intercontinental он одолел британца Джо Джойса (16-4; 15 КО).

Бой длился все отведенные 10 раундов и завершился триумфом хорвата единогласным решением судей 97-93, 96-95, 98-92.

Что касается статистики, то Хргович нанес 253 точных удара (из них 206 силовых и 47 джебов), а его соперник – всего 140 ударов (73 силовых и 67 джебов).

Подробная статистика от портала Compubox:

Хргович победил Джойса единогласным решением судей - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Украинский супертяж Шевадзуцкий проиграл на вечере бокса в Астане
yellow-arrow
Дюбуа показал свою текущую физическую форму. Фото
yellow-arrow
Бывший спарринг-партнер Усика рассказал, сколько денег украинец ему заплатил
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости