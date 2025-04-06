Хргович победил Джойса единогласным решением судей

Хорватский супертяж Филипп Хргович (18-1; 14 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Манчестере (Великобритания). В поединке за титул WBO Intercontinental он одолел британца Джо Джойса (16-4; 15 КО).

Бой длился все отведенные 10 раундов и завершился триумфом хорвата единогласным решением судей 97-93, 96-95, 98-92 .

Что касается статистики, то Хргович нанес 253 точных удара (из них 206 силовых и 47 джебов), а его соперник – всего 140 ударов (73 силовых и 67 джебов).