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Украинский супертяж Шевадзуцкий проиграл на вечере бокса в Астане

Бокс

Без особых шансов

Украинский супертяж Шевадзуцкий проиграл на вечере бокса в Астане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) проиграл на вечере боксу в Астане (Казахстан). В поединке против узбека Баходира Жалолова (15-0, 14 КО) наш соотечественник уступил единогласным решением судей.

Бой длился все 10 раундов, счет 89-100, 92-97, 93-97 в пользу соперника украинца.

Поединок был организован промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions. Украинец дал согласие на бой незадолго до его проведения, поэтому полноценно подготовиться не смог.

Жалолов – двукратный чемпион Олимпийских игр (2020, 2024). Шевадзуцкий последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, когда победил Якуба Сосинского из Польши.

Известный украинский супертяж дал советы Усику по поводу его карьеры

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