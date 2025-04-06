Украинский супертяж Шевадзуцкий проиграл на вечере бокса в Астане

Украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) проиграл на вечере боксу в Астане (Казахстан). В поединке против узбека Баходира Жалолова (15-0, 14 КО) наш соотечественник уступил единогласным решением судей.

Бой длился все 10 раундов, счет 89-100, 92-97, 93-97 в пользу соперника украинца.

Поединок был организован промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions. Украинец дал согласие на бой незадолго до его проведения, поэтому полноценно подготовиться не смог.

Жалолов – двукратный чемпион Олимпийских игр (2020, 2024). Шевадзуцкий последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, когда победил Якуба Сосинского из Польши.