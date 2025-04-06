Джойс: Я все еще в здравом уме, и все еще наслаждаюсь собой

Британский супертяжеловес Джо Джойс прокомментировал поражение в поединке против хорвата Филипа Хрговича. Его слова цитирует Boxing Scene

"Я все еще в здравом уме, и все еще наслаждаюсь собой, у меня впереди еще много хороших боев.

Я чувствую себя хорошо, это почти как тяжелый спарринг, но приятно снова разделить ринг с Филипом Хрговичем. Это был хороший бой, он был напряженным. Были моменты, когда в третьем раунде у него болел глаз, он кровоточил, и я пытался бить именно туда, но он был настороже, и в конце концов его угол хорошо справился с тем, чтобы это скрыть.

Когда наступит время, я повешу перчатки на гвоздь" - сказал Джойс.