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Хргович рассказал, кого видит своим следующим соперником

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Хргович рассказал, кого видит своим следующим соперником

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович после победы в поединке против Джо Джойса рассказал, с кем желает провести следующий поединок. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Этот парень победил Дюбуа, а я победил его. Поэтому я хочу реванш с Даниэлем Дюбуа.

Я очень плохо выступил в своем последнем бою. Поздравляю его. В прошлом году он прекрасно поработал, и, конечно, я хотел бы провести реванш.

Я хотел бы драться в элиминаторе и драться за титул. Это моя цель - выиграть титул чемпиона мира. Думаю, мне нужен еще один бой, чтобы занять эту позицию" - сказал Хргович.

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