Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хргович: Мое мнение – Джойсу лучше завершить карьеру
Совершенно верно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Хорватский супертяж Филипп Хргович дал совет своему сопернику, британцу Джо Джойсу после их поединка в субботу, 5 апреля в Манчестере. Его слова цитирует SecondsOut
"На мой взгляд, Джойс способен создать проблемы кому-либо — он крепок, постоянно идет вперед, выбрасывает много ударов, он большой. Таковой стиль боя сделает любой поединок с ним сложным.
Если говорить о его здоровье, я считаю, что лучшее для него решение — завершить карьеру. Он провел много тяжелых боев, пропускал немало ударов, его стиль открыт, защита не самая лучшая. Здоровье – это главное. Надо оставаться целым и здоровым.
Джойс – настоящий боец, я уважаю его. Он добился много и в любителях, и в профессионалах. Но сейчас он уже состарился. Мое мнение – ему лучше завершить карьеру.
Это не неуважение. Я просто думаю, что для него было бы разумно остановиться сейчас" – сказал Филипп.
Популярное сейчас
- Бенфика разгромила конкурента, у Трубина было не так много работы. Оценки украинца за матч
- Лучкевич: После матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать
- Довбик vs Ювентус: 1 удар, 1 голевой шанс, почти 30% выигранных единоборств. Оценки за матч
- Бывший спарринг-партнер Усика рассказал, сколько денег украинец ему заплатил
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения