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Хргович: Мое мнение – Джойсу лучше завершить карьеру

Бокс

Совершенно верно

Хргович: Мое мнение – Джойсу лучше завершить карьеру

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский супертяж Филипп Хргович дал совет своему сопернику, британцу Джо Джойсу после их поединка в субботу, 5 апреля в Манчестере. Его слова цитирует SecondsOut

"На мой взгляд, Джойс способен создать проблемы кому-либо — он крепок, постоянно идет вперед, выбрасывает много ударов, он большой. Таковой стиль боя сделает любой поединок с ним сложным.

Если говорить о его здоровье, я считаю, что лучшее для него решение — завершить карьеру. Он провел много тяжелых боев, пропускал немало ударов, его стиль открыт, защита не самая лучшая. Здоровье – это главное. Надо оставаться целым и здоровым.

Джойс – настоящий боец, я уважаю его. Он добился много и в любителях, и в профессионалах. Но сейчас он уже состарился. Мое мнение – ему лучше завершить карьеру.

Это не неуважение. Я просто думаю, что для него было бы разумно остановиться сейчас" – сказал Филипп.

Джойс: Я все еще в здравом уме, и все еще наслаждаюсь собой

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