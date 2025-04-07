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Уайт – о бое Дюбуа-Чисора: Он его просто убьет, серьезно говорю
Интересное мнение
Фото: Getty Images
Британский супертяж Диллиан Уайт не верит в организацию поединка между своими соотечественниками, чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа и претендентом на титул Дереком Чисорой.
"Нет, он не подерется с Дереком Чисорой. Дюбуа не сразится с ним. Дюбуа убьет Дереку. Он может умереть. Серьезно.
Сейчас для Дюбуа есть большие и лучшие бои. Это просто бизнес. Дерек Чисора находится в конце этого списка. В его начале есть ребята больше и лучше" – сказал Диллиан.
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Источник:boxingnews24
Опубликовал: Андрей Хижняк
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