  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайт – о бое Дюбуа-Чисора: Он его просто убьет, серьезно говорю
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайт – о бое Дюбуа-Чисора: Он его просто убьет, серьезно говорю

Бокс
Обновлено

Интересное мнение

Уайт – о бое Дюбуа-Чисора: Он его просто убьет, серьезно говорю

Фото: Getty Images

Новина українською

Британский супертяж Диллиан Уайт не верит в организацию поединка между своими соотечественниками, чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа и претендентом на титул Дереком Чисорой.

"Нет, он не подерется с Дереком Чисорой. Дюбуа не сразится с ним. Дюбуа убьет Дереку. Он может умереть. Серьезно.

Сейчас для Дюбуа есть большие и лучшие бои. Это просто бизнес. Дерек Чисора находится в конце этого списка. В его начале есть ребята больше и лучше" – сказал Диллиан.

Хргович: Мое мнение – Джойсу лучше завершить карьеру

По теме
yellow-arrow
Хргович: Мое мнение – Джойсу лучше завершить карьеру
yellow-arrow
Хргович рассказал, кого видит своим следующим соперником
yellow-arrow
Джойс: Я все еще в здравом уме, и все еще наслаждаюсь собой
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
boxingnews24
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости