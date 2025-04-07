Уайт – о бое Дюбуа-Чисора: Он его просто убьет, серьезно говорю

Британский супертяж Диллиан Уайт не верит в организацию поединка между своими соотечественниками, чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа и претендентом на титул Дереком Чисорой.

"Нет, он не подерется с Дереком Чисорой. Дюбуа не сразится с ним. Дюбуа убьет Дереку. Он может умереть. Серьезно.

Сейчас для Дюбуа есть большие и лучшие бои. Это просто бизнес. Дерек Чисора находится в конце этого списка. В его начале есть ребята больше и лучше" – сказал Диллиан.