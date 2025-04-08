В полутяжелом весе больше нет абсолютного чемпиона мира

Россиянин, выступающий под киргизским флагом Дмитрий Бивол (24-1; 12 КО), отказался от пояса чемпиона мира по версии WBC.

Он не выполнил свои обязательства по обязательной защите титула в бою против Давида Бенавидеса (30-0; 24 КО) в пользу третьего поединка против Артура Бетербиева (21-1; 20 КО).

Таким образом, WBC решило забрать у Бивола пояс по версии своей организации и передать его американцу. Отметим, что в активе Бенавидеса также титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.

Таким образом, в третьем поединке Бивол-Бетербиев на кону уже не будет стоять титул абсолютного чемпиона мира.