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В полутяжелом весе больше нет абсолютного чемпиона мира

Бокс
Обновлено

Ну и ладно

В полутяжелом весе больше нет абсолютного чемпиона мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Россиянин, выступающий под киргизским флагом Дмитрий Бивол (24-1; 12 КО), отказался от пояса чемпиона мира по версии WBC.

Он не выполнил свои обязательства по обязательной защите титула в бою против Давида Бенавидеса (30-0; 24 КО) в пользу третьего поединка против Артура Бетербиева (21-1; 20 КО).

Таким образом, WBC решило забрать у Бивола пояс по версии своей организации и передать его американцу. Отметим, что в активе Бенавидеса также титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.

Таким образом, в третьем поединке Бивол-Бетербиев на кону уже не будет стоять титул абсолютного чемпиона мира.

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