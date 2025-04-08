  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Стало известно, когда Дюбуа выйдет на ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда Дюбуа выйдет на ринг

Бокс
Обновлено

Дата понятна, соперник – нет

Стало известно, когда Дюбуа выйдет на ринг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, когда его подопечный выйдет на ринг. Слова специалиста цитирует The Ring:

"Даниэль будет точно биться в июле, но мы еще решаем, кто это будет. Возможных соперников действительно трое, но я не буду раскрывать, кто это.

Надеюсь, это будет подтверждено в течение следующей недели" – сказал Уоррен.

Напомним, что Филипп Хргович хочет реванша из Дюбуа.

По теме
yellow-arrow
Бенавидес – о титуле по версии WBC: Для меня это неидеальный способ стать чемпионом мира
yellow-arrow
В полутяжелом весе больше нет абсолютного чемпиона мира
yellow-arrow
Филип Хргович хочет реванша с Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости