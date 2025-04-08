Стало известно, когда Дюбуа выйдет на ринг

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, когда его подопечный выйдет на ринг. Слова специалиста цитирует The Ring:

"Даниэль будет точно биться в июле, но мы еще решаем, кто это будет. Возможных соперников действительно трое, но я не буду раскрывать, кто это.

Надеюсь, это будет подтверждено в течение следующей недели" – сказал Уоррен.