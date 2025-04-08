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Стало известно, когда Дюбуа выйдет на ринг
Дата понятна, соперник – нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, когда его подопечный выйдет на ринг. Слова специалиста цитирует The Ring:
"Даниэль будет точно биться в июле, но мы еще решаем, кто это будет. Возможных соперников действительно трое, но я не буду раскрывать, кто это.
Надеюсь, это будет подтверждено в течение следующей недели" – сказал Уоррен.
Напомним, что Филипп Хргович
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