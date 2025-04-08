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Бенавидес – о титуле по версии WBC: Для меня это неидеальный способ стать чемпионом мира
Но так уж случилось
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американский полутяжеловес Давид Бенавидес прокомментировал
"Только что узнал новость о том, что Бивол решил освободить свой титул вместо боя со мной. Теперь это делает меня чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.
Для меня это неидеальный способ стать чемпионом мира, но теперь я чемпион WBC и намерен устраивать лучшие бои" – написал Бенавидес на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее стало известно, когда Дюбуа в
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