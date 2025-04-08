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Бенавидес – о титуле по версии WBC: Для меня это неидеальный способ стать чемпионом мира

Бокс

Но так уж случилось

Бенавидес – о титуле по версии WBC: Для меня это неидеальный способ стать чемпионом мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский полутяжеловес Давид Бенавидес прокомментировал получение чемпионского пояса по версии WBC после того, как Дмитрий Бивол отказался его защищать.

"Только что узнал новость о том, что Бивол решил освободить свой титул вместо боя со мной. Теперь это делает меня чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Для меня это неидеальный способ стать чемпионом мира, но теперь я чемпион WBC и намерен устраивать лучшие бои" – написал Бенавидес на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее стало известно, когда Дюбуа в следующий раз выйдет на ринг.

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