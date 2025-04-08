Бенавидес – о титуле по версии WBC: Для меня это неидеальный способ стать чемпионом мира

Американский полутяжеловес Давид Бенавидес прокомментировал получение чемпионского пояса по версии WBC после того, как Дмитрий Бивол отказался его защищать.

"Только что узнал новость о том, что Бивол решил освободить свой титул вместо боя со мной. Теперь это делает меня чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Для меня это неидеальный способ стать чемпионом мира, но теперь я чемпион WBC и намерен устраивать лучшие бои" – написал Бенавидес на своей официальной странице в Instagram.