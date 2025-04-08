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Известный американский тренер раскритиковал Хрговича после победы над Джойсом

Бокс

В его словах есть смысл

Известный американский тренер раскритиковал Хрговича после победы над Джойсом

Фото: isport.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер и боксерский обозреватель Тедди Атлас подверг критике стиль бокса хорватского супертяжа Филиппа Хрговича во время его поединка против Джо Джойса.

"Хргович сменил тренера, но это не дало никаких улучшений. Каждый раз мы видим одно и то же — левый прямой и правый боковой. Это весь его арсенал, больше ничего. И это повторяется в каждом бою. Единственное, что изменилось, это соперник.

Я не вижу, чтобы новый тренер изменял его стратегию или работал над расширением его техники. Филипп остается таким же, без какой-либо креативности или новых комбинаций

Если он не изменит свой подход, ему будет трудно добиться успеха на высоком уровне. Каждый большой боец ​​имеет в своем арсенале различные варианты атак, непредсказуемость. Без этого ему будет трудно добиваться титулов и побеждать в боях с лучшими боксерами мира" – сказал Атлас во время своего подкаста на You-Tube канале.

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