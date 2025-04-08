  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джозеф Паркер рассказал, в каком случае Тайсон Фьюри может вернуться в ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джозеф Паркер рассказал, в каком случае Тайсон Фьюри может вернуться в ринг

Бокс

Посмотрим, выйдет ли британец снова в ринг

Джозеф Паркер рассказал, в каком случае Тайсон Фьюри может вернуться в ринг

Boxing Scene

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер объяснил, в каком случае бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри возобновит свою профессиональную карьеру.

"Если у Тайсона хватит духу, если он захочет усердно тренироваться и добиться чего-то ещё в боксе.

Фьюри добился всего, чего только можно достичь в нашем спорте. Но в том случае, если он хочет вернуться, то должен это сделать. Если Тайсон не хочет возвращаться, пусть наслаждается пенсией и временем с семьёй. Я бы хотел увидеть его поединок с Джошуа. Об этом бое говорят уже очень давно", — приводит слова Паркера портал Mirror.

По теме
yellow-arrow
Известный американский тренер раскритиковал Хрговича после победы над Джойсом
yellow-arrow
Бенавидес – о титуле по версии WBC: Для меня это неидеальный способ стать чемпионом мира
yellow-arrow
Стало известно, когда Дюбуа выйдет на ринг
Джозеф Паркер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости