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Джозеф Паркер рассказал, в каком случае Тайсон Фьюри может вернуться в ринг
Посмотрим, выйдет ли британец снова в ринг
Boxing Scene
33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер объяснил, в каком случае бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри возобновит свою профессиональную карьеру.
"Если у Тайсона хватит духу, если он захочет усердно тренироваться и добиться чего-то ещё в боксе.
Фьюри добился всего, чего только можно достичь в нашем спорте. Но в том случае, если он хочет вернуться, то должен это сделать. Если Тайсон не хочет возвращаться, пусть наслаждается пенсией и временем с семьёй. Я бы хотел увидеть его поединок с Джошуа. Об этом бое говорят уже очень давно", — приводит слова Паркера портал Mirror.
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