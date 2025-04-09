Промоутер Усика назвал приоритетный поединок для нашего чемпиона

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Карсюк рассказал, какой поединок является приоритетным для его подопечного. Слова специалиста цитирует SkySports:

"Если поединок за звание абсолютного чемпиона станет возможным, он станет приоритетом" – сказал Красюк.

Напомним, что свой крайний поединок Усик провел 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии. Тогда наш чемпион победил в реванше британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).