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Промоутер Усика назвал приоритетный поединок для нашего чемпиона

Бокс
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Совершенно верный подход

Промоутер Усика назвал приоритетный поединок для нашего чемпиона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Карсюк рассказал, какой поединок является приоритетным для его подопечного. Слова специалиста цитирует SkySports:

"Если поединок за звание абсолютного чемпиона станет возможным, он станет приоритетом" – сказал Красюк.

Напомним, что свой крайний поединок Усик провел 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии. Тогда наш чемпион победил в реванше британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

В полутяжелом весе больше нет абсолютного чемпиона мира

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