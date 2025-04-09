Промоутер Усика сделал намек, когда украинец узнает имя следующего соперника

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, какой когда его подопечный узнает имя своего следующего оппонента. Слова специалиста цитирует SkySports:

"Думаю, в ближайшие дни все станет на свои места" – сказал Красюк.

Напомним, что свой последний поединок Усик провел 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии. Тогда наш чемпион победил в реванше британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО). Сейчас есть два соперника, с которыми украинец может разделить ринг – чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа и обязательный претендент на титул WBO Джозеф Паркер.