Сауль Альварес высказался о возможном завершении карьеры

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO мексиканец Сауль "Канело" Альварес дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.

"Я уже очень многого достиг в боксе. Я дрался со всеми топовыми бойцами. Я завоевал множество титулов в разных весовых категориях. Я был королём рейтинга pound-for-pound, был бойцом года. Если мы говорим о деньгах, их никогда не бывает достаточно. Но дело не только в деньгах. Речь идет о том, чтобы наслаждаться всем этим", — приводит слова Альвареса TMZ.

Напомним, что следующий бой Альвареса состоится 3 мая в Саудовской Аравии, где он сразится с чемпионом IBF кубинцем Уильямом Скуллом и может стать двукратным абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.