Пол сообщил, что Джошуа дал согласие на их поединок

Американский блоггер Джейк Пол сообщил, что британский супертяж Энтони Джошуа дал согласие на организацию их поединка в 2026 году. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Мы планируем этот бой на 2026 год. Я разговаривал с Энтони по телефону. Он позвонил мне и сказал: "Я видел, что ты бросил мне вызов". Он добавил: "Давай организуем это. Давай устроим это сражение" – сказал Пол.

Напомним, что свой последний поединок Джошуа провел в сентябре 2024 года, когда в 5 раунде нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа. Пол выходил на бой против легендарного Майка Тайсона 16 ноября прошлого года и победил своего звездного соперника по очкам.