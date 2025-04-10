Менеджер Фьюри рассказал, может ли Тайсон возобновить свою карьеру

Спенсер Браун, менеджер британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, может ли его подопечный возобновить профессиональную карьеру.

"Я разговаривал с ним на прошлой неделе, он действительно счастлив. Ему становится немного скучно, но он был реально счастлив. Я думаю, что по выходным он ходил на день рождения и выпил там несколько бокалов пива. Если вы просто поговорите с ним, то это сделает вашу жизнь немного светлее, потому что Тайсон заставляет вас улыбаться, он ни к чему не относится слишком серьезно.

Будет ли он снова драться? Он ушел на пенсию. Может быть, сейчас ему немного скучно, но это естественно. Он просто наслаждается жизнью, бегает каждый день. Он действительно хорошо смотрится. Он загорел, он в форме. Он отлично смотрится. Я очень удивился, когда увидел его. Обычно он ест желейные конфеты и сладости, но в этот раз ничего подобного. Он придерживается диеты" – сказал Спенсер.