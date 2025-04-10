  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Менеджер Фьюри рассказал, может ли Тайсон возобновить свою карьеру
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менеджер Фьюри рассказал, может ли Тайсон возобновить свою карьеру

Бокс
Обновлено

Наступила счастливая жизнь

Менеджер Фьюри рассказал, может ли Тайсон возобновить свою карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спенсер Браун, менеджер британского супертяжа Тайсона Фьюри рассказал, может ли его подопечный возобновить профессиональную карьеру.

"Я разговаривал с ним на прошлой неделе, он действительно счастлив. Ему становится немного скучно, но он был реально счастлив. Я думаю, что по выходным он ходил на день рождения и выпил там несколько бокалов пива. Если вы просто поговорите с ним, то это сделает вашу жизнь немного светлее, потому что Тайсон заставляет вас улыбаться, он ни к чему не относится слишком серьезно.

Будет ли он снова драться? Он ушел на пенсию. Может быть, сейчас ему немного скучно, но это естественно. Он просто наслаждается жизнью, бегает каждый день. Он действительно хорошо смотрится. Он загорел, он в форме. Он отлично смотрится. Я очень удивился, когда увидел его. Обычно он ест желейные конфеты и сладости, но в этот раз ничего подобного. Он придерживается диеты" – сказал Спенсер.

Пол сообщил, что Джошуа дал согласие на их поединок

По теме
yellow-arrow
Пол сообщил, что Джошуа дал согласие на их поединок
yellow-arrow
Сауль Альварес высказался о возможном завершении карьеры
yellow-arrow
Промоутер Усика сделал намек, когда украинец узнает имя следующего соперника
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mirror.co.uk
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости