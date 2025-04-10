Официально: Усик обратился к WBO с просьбой отсрочить защиту против Паркера

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) обратился к организации WBO с просьбой отсрочить обязательную защиту их титула в бою против новозеландца Джозефа Паркера.

"Чемпионский комитет получил петицию о рассмотрении боя Усик – Дюбуа для объединения титулов в тяжелом весе. После принятия официального решения по этому вопросу мы объявим о нем публично, в частности, проясним претендентский статус Паркера, если это будет актуально" – сказал президент WBO Густаво Оливьери в интервью SkySports.

В случае положительного решения от WBO для организации боя Усик-Дюбуа следует дождаться также решения IBF по обязательной защите титула Даниэля в бою против Дерека Чисоры.