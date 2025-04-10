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Официально: Усик обратился к WBO с просьбой отсрочить защиту против Паркера
Все ради боя с Дюбуа
Фото: Getty Images
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) обратился к организации WBO с просьбой отсрочить обязательную защиту их титула в бою против новозеландца Джозефа Паркера.
"Чемпионский комитет получил петицию о рассмотрении боя Усик – Дюбуа для объединения титулов в тяжелом весе. После принятия официального решения по этому вопросу мы объявим о нем публично, в частности, проясним претендентский статус Паркера, если это будет актуально" – сказал президент WBO Густаво Оливьери в интервью SkySports.
В случае положительного решения от WBO для организации боя Усик-Дюбуа следует дождаться также решения IBF по обязательной защите титула Даниэля в бою против Дерека Чисоры.
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