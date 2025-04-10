Джордж Камбосос проведет бой за титул IBF

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 KO) сразится с действующим обладателем титула IBF в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг) американцем Ричардсоном Хитчинсом (19-0, 7 KO), пишет издание The Ring.

Поединок состоится 15 июня на Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США).

Ричардсон Хитчинс дебютировал в 2017 году и в декабре сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением австралийца Лиама Паро.

Джордж Камбосос выступает с 2013 года, а в ноябре 2021 года стал объединённым чемпионом мира, победив раздельным решением американца Теофимо Лопеса.