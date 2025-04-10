  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик и Дюбуа близки к согласованию реванша
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик и Дюбуа близки к согласованию реванша

Бокс
Обновлено

Президент WBO подтвердил информацию

Усик и Дюбуа близки к согласованию реванша

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Густаво Оливери подтвердил, что поступил запрос о проведении реванша между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённым украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF британцем Даниэлем Дюбуа.

"В нашу организацию поступил запрос с просьбой рассмотреть возможность проведения объединительного боя между Усиком и Дюбуа. Мы публично объявим наше решение по данному вопросу, а также уточним статус Джозефа Паркера", — приводит слова Оливери портал Sky Sports.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, свой последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.

Дюбуа должен был провести защиту титула против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера 22 февраля в Саудовской Аравии, однако из-за болезни не смог принять участия в турнире, и его в итоге заменил африканец Мартин Баколе.

По теме
yellow-arrow
Джордж Камбосос проведет бой за титул IBF
yellow-arrow
Официально: Усик обратился к WBO с просьбой отсрочить защиту против Паркера
yellow-arrow
Легионер Полесья поделился впечатлениями после тренировки с Усиком
WBO
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости