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Усик и Дюбуа близки к согласованию реванша
Президент WBO подтвердил информацию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Густаво Оливери подтвердил, что поступил запрос о проведении реванша между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённым украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF британцем Даниэлем Дюбуа.
"В нашу организацию поступил запрос с просьбой рассмотреть возможность проведения объединительного боя между Усиком и Дюбуа. Мы публично объявим наше решение по данному вопросу, а также уточним статус Джозефа Паркера", — приводит слова Оливери портал Sky Sports.
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Напомним, свой последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.
Дюбуа должен был провести защиту титула против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера 22 февраля в Саудовской Аравии, однако из-за болезни не смог принять участия в турнире, и его в итоге заменил африканец Мартин Баколе.
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