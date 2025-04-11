Пол утверждает, что об их поединке с Джервонтой скоро будет объявлено

Американский блоггер Джейк Пол рассказал, что готов выйти на поединок против чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса.

"Наше сражение с Джервонтой было точно запланировано. Об этом много говорили, это обсуждалось, и это почти готово произойти, но ему нужно провести матч-реванш с Ламонтой и одержать победу" – цитирует слова Джейка The Ring.