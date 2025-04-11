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Пол утверждает, что об их поединке с Джервонтой скоро будет объявлено
Маразм высочайшего уровня
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский блоггер Джейк Пол рассказал, что готов выйти на поединок против чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса.
"Наше сражение с Джервонтой было точно запланировано. Об этом много говорили, это обсуждалось, и это почти готово произойти, но ему нужно провести матч-реванш с Ламонтой и одержать победу" – цитирует слова Джейка The Ring.
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