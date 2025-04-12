Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Объявлена дата выхода фильма с Александром Усиком и Дуэйном Джонсоном
Чемпион дебютирует в кино
Getty Images/Global Images Ukraine
В спортивной драме The Smashing Machine студии A24 чемпион мира в сверхтяжелом весе сыграет легендарного украинского бойца Игоря Вовчанчина. Главную роль – двукратного чемпиона UFC Марка Керра – исполнит Дуэйн "Скала" Джонсон.
"С детства мечтал о кино... Это было круто. "Скала" – невероятный человек. Как и вся съемочная команда. Настоящие профессионалы", – поделился впечатлениями Усик.
По словам Александра, The Smashing Machine – это не о грусти, а о сильных эмоциях, заставляющих переживать, сочувствовать и вдохновляться. Премьера фильма в США запланирована на 3 октября 2025 года.
Всемирно известным Игорь Вовчанчин стал благодаря выступлениям в PRIDE-организации, которая проводила бои в Японии. Украинец стал любимцем публики благодаря зрелищности поединков, в которых ему удавалось побеждать соперников, которые были выше и тяжелее его. С 1996 по 2000 год харьковчанин выдал беспроигрышную серию из 36 боев. Всего в MMA, по данным статистического портала Sherdog, выиграл 56 из 67 поединков. С 2014-го Игорь занимается волонтерской деятельностью, помогает военным и переселенцам.
Популярное сейчас
- "Война не закончена", - Стефанчук заявил, что военное положение и мобилизация будут продолжены
- "Горд представлять Россию", - украинский боец UFC объявил о смене гражданства
- Шахтер громит ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Промоутер Усика назвал приоритетный поединок для нашего чемпиона
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения