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Объявлена ​​дата выхода фильма с Александром Усиком и Дуэйном Джонсоном

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Чемпион дебютирует в кино

Объявлена ​​дата выхода фильма с Александром Усиком и Дуэйном Джонсоном

Getty Images/Global Images Ukraine

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В спортивной драме The Smashing Machine студии A24 чемпион мира в сверхтяжелом весе сыграет легендарного украинского бойца Игоря Вовчанчина. Главную роль – двукратного чемпиона UFC Марка Керра – исполнит Дуэйн "Скала" Джонсон.

"С детства мечтал о кино... Это было круто. "Скала" – невероятный человек. Как и вся съемочная команда. Настоящие профессионалы", – поделился впечатлениями Усик.

По словам Александра, The Smashing Machine – это не о грусти, а о сильных эмоциях, заставляющих переживать, сочувствовать и вдохновляться. Премьера фильма в США запланирована на 3 октября 2025 года.

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Всемирно известным Игорь Вовчанчин стал благодаря выступлениям в PRIDE-организации, которая проводила бои в Японии. Украинец стал любимцем публики благодаря зрелищности поединков, в которых ему удавалось побеждать соперников, которые были выше и тяжелее его. С 1996 по 2000 год харьковчанин выдал беспроигрышную серию из 36 боев. Всего в MMA, по данным статистического портала Sherdog, выиграл 56 из 67 поединков. С 2014-го Игорь занимается волонтерской деятельностью, помогает военным и переселенцам.

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Источник:
Sport Business Media
Опубликовал: Александр Симченко
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