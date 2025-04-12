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Уоррен готов организовать для Усика бой против перспективного британца

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Уоррен готов организовать для Усика бой против перспективного британца

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что хочет организовать поединок перспективного британского супертяжа Мозеса Итаума против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"В своем последнем поединке он показал феноменальное выступление. Он мало времени провел в ринге, но не просто оформил нокаут, а сделал все как следует.

Итаума имеет отличный боксерский интеллект, у него отличный джеб. Он рассудителен в своих ударах. Тем более когда молодые бойцы создают соперникам проблемы, они прут на них, не сохраняют свою дистанцию. Итаума делает это совершенно верно.

Как он может не нравиться? Он увлекательный боец. Я думаю, что Итаума мог бы подраться в этом году за чемпионский титул. Кто знает? Он может сразиться с Усиком в этом году. Всё возможно. Посмотрим, что произойдет, но через 1-2 боя Мозес вполне способен находиться в одной компании со всеми этими ребятами" – сказал Уоррен.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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