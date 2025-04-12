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Гвоздик рассказал о планах на свой следующий поединок

Бокс
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Ясно что ничего не ясно

Гвоздик рассказал о планах на свой следующий поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик рассказал, когда может провести свой следующий поединок.

"По сути, мой поединок должен состояться 19 апреля. Но тот оппонент, с которым я должен сразиться Шон МакКалман, не сможет провести бой. Почему? Причина мне неизвестна. Сейчас мы находимся в поиске другого соперника. Что касается мейн-ивента, то главным событием в этот вечер бокса является бой с участием девушек, среди которых Фундора – абсолютная чемпионка мира. Но я, если честно, не очень слежу за женским боксом" – сказал Гвоздик.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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