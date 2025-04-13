Кличко: Трамп пытается заключить соглашение, Путин – насмехается над ним

Украинский супертяж, легендарный Владимир Кличко прокомментировал удар россиян по Сумам в Вербное воскресенье. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"россия не уважает жизнь и не уважает переговорные усилия. Президент Трамп пытается заключить соглашение, но путин открыто смеется над ним.

Без последствий? Только справедливость в сочетании с силой принесет крепкий мир" – написал Кличко.

Магучих – об ударе по Сумам: Остановите убийства украинцев