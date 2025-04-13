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Кличко: Трамп пытается заключить соглашение, Путин – насмехается над ним
Со слабыми не разговаривают
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, легендарный Владимир Кличко прокомментировал удар россиян по Сумам в Вербное воскресенье. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:
"россия не уважает жизнь и не уважает переговорные усилия. Президент Трамп пытается заключить соглашение, но путин открыто смеется над ним.
Без последствий? Только справедливость в сочетании с силой принесет крепкий мир" – написал Кличко.
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