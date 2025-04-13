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Кличко: Трамп пытается заключить соглашение, Путин – насмехается над ним

Бокс

Со слабыми не разговаривают

Кличко: Трамп пытается заключить соглашение, Путин – насмехается над ним

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, легендарный Владимир Кличко прокомментировал удар россиян по Сумам в Вербное воскресенье. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"россия не уважает жизнь и не уважает переговорные усилия. Президент Трамп пытается заключить соглашение, но путин открыто смеется над ним.

Без последствий? Только справедливость в сочетании с силой принесет крепкий мир" – написал Кличко.

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